"Зенит" завоевал международную премию по созданию футбольного интернет-контента

В данной категории были номинированы неанглийские клубы, а также сборные. Второе место заняла сборная Англии, третье - шотландский "Селтик".

ТАСС, 15 октября. Петербургский "Зенит" стал лауреатом международной премии Football Content Awards, посвященной созданию футбольного интернет-контента, в категории "Лучшая зарубежная команда за пределами Англии". Церемония вручения наград прошла в Лондоне, сообщает пресс-служба организации.

Также в список номинантов попали московский "Спартак", австралийский "Мельбурн", итальянские "Рома", "Милан" и "Интер", сборная Италии и испанская "Барселона". "Зенит" стал первым российским клубом, удостоившимся данной награды.

Премия Football Content Awards существует с 2012 года и присуждается лучшим клубам, блогерам, СМИ и другим организациям в области создания футбольного интернет-контента.