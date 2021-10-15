Боец Исмаилов исключил возможность новой потасовки с Минеевым

МОСКВА, 15 октября. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Российский боец Магомед Исмаилов исключил возможность потасовки с Владимиром Минеевым в рамках поединка в Сочи. Об этом Исмаилов заявил ТАСС.

16 октября Исмаилов и Минеев проведут бой-реванш в рамках турнира AMC Fight Nights. Их первый поединок прошел в 2018 году и завершился ничьей. В конце 2020 года Исмаилов и Минеев устроили драку на турнире в Москве, которая переросла в массовую потасовку. Впоследствии суд оштрафовал каждого из бойцов на 10 тыс. рублей.

"Ничего не будет, все уже было, - сказал Исмаилов. - Ничего личного уже нет. Мы проведем это противостояние, потом пусть этот человек живет своей жизнью, я буду жить своей. Мы уже взрослые люди, я не хочу, чтобы его дети или мои дети видели, как мы, не успокаиваясь, друг друга [бьем]".

"Один что-то сказал, другой напал. Когда-то это должно закончиться, мы уже с седой бородой и не можем всю жизнь страдать этой чушью", - добавил боец.