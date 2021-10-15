Хоккеист "Каролины" Свечников похвалил игру команды в матче с "Айлендерс"

ТАСС, 15 октября. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Каролина" показал отличную игру в матче регулярного чемпионата против "Нью-Йорк Айлендерс". Такое мнение высказал российский нападающий "Каролины" Андрей Свечников, комментарий которого приводит пресс-служба НХЛ.

"Каролина" в ночь на пятницу переиграла на своем льду "Айлендерс" со счетом 6:3. Свечников отметился двумя шайбами и одной результативной передачей.

"Мы играли отлично, и я старался играть хорошо. Это первая игра, и у нас так много энергии, потому что мы не играли четыре месяца. Посмотрим, что будет в долгосрочной перспективе", - сказал Свечников.

Свечникову 21 год, он был выбран "Каролиной" под общим вторым номером на драфте НХЛ в 2018 году. На данный момент на его счету 206 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ, в которых он набрал 143 (61 шайба + 82 результативные передачи) очка.

Следующий матч "Каролина" проведет в ночь на 17 октября в гостях против "Нэшвилла".