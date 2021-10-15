Вяльбе: совет FIS не обсуждал предложения по изменениям правил обгона в лыжных гонках

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Совет Международной федерации лыжного спорта (FIS) на своем последнем заседании не обсуждал вопрос о вступлении в действие изменений в правила обгона в лыжных гонках. Об этом ТАСС сообщила член совета FIS Елена Вяльбе, которая назвала некоторые из этих поправок абсурдными.

1 октября состоялось заседание комитета FIS по лыжным гонкам, где были окончательно сформулированы предложения по изменениям правил обгона, которые должны базироваться на двух основных принципах. Лыжник, имеющий лидирующую позицию, имеет право выбирать свою траекторию движения, но при этом он должен учитывать действия ближайших преследователей. Когда лыжники идут параллельно на одном уровне, то в случае создания помех они должны нести одинаковую ответственность. Изменения в правила будут внесены только в случае их утверждения советом международной федерации.