Вяльбе: совет FIS не обсуждал предложения по изменениям правил обгона в лыжных гонках

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Совет Международной федерации лыжного спорта (FIS) на своем последнем заседании не обсуждал вопрос о вступлении в действие изменений в правила обгона в лыжных гонках. Об этом ТАСС сообщила член совета FIS Елена Вяльбе, которая назвала некоторые из этих поправок абсурдными.
1 октября состоялось заседание комитета FIS по лыжным гонкам, где были окончательно сформулированы предложения по изменениям правил обгона, которые должны базироваться на двух основных принципах. Лыжник, имеющий лидирующую позицию, имеет право выбирать свою траекторию движения, но при этом он должен учитывать действия ближайших преследователей. Когда лыжники идут параллельно на одном уровне, то в случае создания помех они должны нести одинаковую ответственность. Изменения в правила будут внесены только в случае их утверждения советом международной федерации.
"Совет FIS уже прошел, ничего этого на нем не обсуждалось, - заметила Вяльбе. - После того, как были изучены все эти поправки, мы написали письмо на имя генерального секретаря с просьбой ничего не менять перед Олимпийскими играми. Потому что в этих поправках есть пункты, которые можно трактовать двояко, а есть и вообще абсурдные. Не знаю, повлияло ли это письмо каким-то образом, но на совете FIS поправки в итоге не обсуждались".
Ранее старший тренер сборной России Юрий Бородавко, под чьим руководством в настоящее время готовится к Олимпиаде-2022 лидер национальной команды Александр Большунов, заявил ТАСС, что новые правила обгона в лыжных гонках, предложенные комитетом FIS, только ухудшат ситуацию. По мнению специалиста, в случае утверждения этих изменений будет подаваться еще больше протестов на результаты гонок, поскольку каждая сторона начнет трактовать правила по-своему, а призеры соревнований порой будут определяться не на лыжне, а в судейской комнате.