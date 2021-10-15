Хоккеист "Айлендерс" Ли отметил игру российского вратаря Сорокина в матче с "Каролиной"

ТАСС, 15 октября. Российский вратарь клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Айлендерс" Илья Сорокин в матче против "Каролины" во что бы то ни стало держал свою команду в игре и давал шанс в нее вернуться. Такое мнение высказал одноклубник Сорокина Андерс Ли, чей комментарий приводит пресс-служба НХЛ.

"Айлендерс" проиграли "Каролине" в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 3:6. Сорокин отразил 35 бросков. В составе "Каролины" дублем отметился российский нападающий Андрей Свечников.

"Я думаю, в матче было много моментов, когда мы действовали неосторожно. Сорокин изо всех сил держал нас в этой игре и давал нам шанс в нее вернуться. Он сделал все, что мог. Но нашей команде необходимо наладить игру в защите", - сказал Ли.

Сорокину 26 лет, с 2012 по 2014 год он выступал за "Металлург" из Новокузнецка. С 2014 по 2020 год голкипер защищал цвета московского ЦСКА, вместе с которым выиграл Кубок Гагарина. В составе сборной России Сорокин стал олимпийским чемпионом (2018) и трехкратным бронзовым призером чемпионатов мира (2016, 2017, 2019). В 2014 году вратарь был задрафтован "Айлендерс" в третьем раунде под общим 78-м номером, дебютировал в НХЛ в январе 2021 года.