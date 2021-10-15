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НХЛ

Хоккеист "Лос-Анджелеса" Даути назвал своего одноклубника Ткачева мастеровитым игроком

По мнению канадца, у российского нападающего отличное видение площадки

ТАСС, 15 октября. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Лос-Анджелес" Владимир Ткачев является мастеровитым и хитрым игроком. Такое мнение высказал его одноклубник Дрю Даути, комментарий которого приводит журналист Джон Ховен.

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"Лос-Анджелес" в пятницу на своем льду обыграл "Вегас" со счетом 6:2. Ткачев, для которого этот матч стал первым в НХЛ, отметился двумя результативными передачами.

"Ткачев - мастеровитый игрок, у него отличное видение площадки. Он привносит в нашу игру что-то такое, чего у нас не было раньше. Он хитрый", - сказал Даути.

Ткачеву 26 лет, он проводит свой первый сезон в НХЛ. До этого россиянин выступал за омский "Авангард", петербургский СКА, "Адмирал" из Владивостока и уфимский "Салават Юлаев". На его счету 305 матчей в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), в которых он набрал 215 (70 шайб + 145 результативных передач) очков. В 2018 году был участником Матча всех звезд КХЛ.

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