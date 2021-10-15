Боксер Уайлдер заявил, что извлек урок из поражения от Фьюри

10 октября Уайлдер нокаутом проиграл Фьюри в поединке за звание чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелой весовой категории. Это был третий бой Фьюри и Уайлдера. Первый поединок, состоявшийся в декабре 2018 года, завершился вничью. Во втором бою в феврале 2020 года победу одержал Фьюри.

ТАСС, 15 октября. Проигрыш британскому боксеру Тайсону Фьюри помог американцу Деонтею Уайлдеру извлечь уроки и стать сильнее. Об этом Уайлдер рассказал на своей странице в Instagram .

"Я хотел бы поблагодарить свою команду и моих болельщиков за то, что они были рядом со мной. Я бы солгал, если бы сказал, что не был разочарован результатом, но, поразмыслив о своем спортивном пути, я понял, что добился, намного большего, чем ожидал. Да, это не победа, но один мудрый человек однажды сказал, что победы заключаются в уроках. Я понял, что иногда нужно проиграть, чтобы выиграть", - написал Уайлдер.

Уайлдеру 35 лет, он является бронзовым призером Олимпиады 2008 года. Американец провел на профессиональном ринге 45 поединков, в которых одержал 42 победы, два раза потерпел поражение, один бой закончился вничью.

Фьюри 33 года. В профессиональном боксе на его счету 32 поединка, в которых он одержал 31 победу, один бой завершился вничью.