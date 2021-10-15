Фетисов: хорошее знание Федоровым тактики должно помочь сборной России на Олимпиаде

МОСКВА, 15 октября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Опыт и хорошее знание тактики Сергеем Федоровым должны помочь сборной России по хоккею на Олимпийских играх в Пекине, если специалист войдет в тренерский штаб команды. Такое мнение ТАСС высказал двукратный олимпийский чемпион, трехкратный обладатель Кубка Стэнли (два раза как игрок и один раз как тренер), депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.

В среду телеканал "Матч ТВ" сообщил, что главный тренер ЦСКА Федоров вместе с Сергеем Гончаром, Евгением Набоковым и главным тренером "Динамо" Алексеем Кудашовым войдет в тренерский штаб сборной России под руководством Алексея Жамнова. Планируется, что тренерский штаб российской национальной команды на Олимпиаду будет объявлен 18 октября.

"Не совсем согласен, что у него нет тренерского опыта. Любой хоккеист, играющий до 40 лет, с определенным возрастом становится тренером молодых и по-другому относится к игре, - сказал Фетисов. - Когда все легко дается и ты молодой, то это одна история, а когда становишься чуть постарше, то включается другой ресурс, в том числе и рассуждения - как играть, что делать. Он очень умный игрок и один из самых наших талантливых в плане разносторонности, знает Национальную хоккейную лигу, понимает ее специфику, философию, имеет авторитет".

"Тренер в сборной один, а все остальные - его помощники, которые должны обсуждать с ним ту или иную проблему. Сергей Федоров - один из лучших тактиков, стратегов игры именно на льду, то есть он понимает, как все устроено. Понятно, что ему не хватает опыта в работе с теми, кто у него есть, тем более не он набирал команду. С другой стороны, я точно уверен, что как помощник главного тренера он принесет много пользы", - добавил Фетисов.

Олимпийский хоккейный турнир пройдет с 9 по 20 февраля. Сборная России выступит в группе В с командами Дании, Чехии и Швейцарии.