Агапитов стал кандидатом на пост президента Международной федерации тяжелой атлетики

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Глава Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов является кандидатом на пост президента Международной федерации тяжелой атлетики (IWF). Об этом он сообщил ТАСС.

Ловчев войдет в состав сборной России по тяжелой атлетике на чемпионат мира в Ташкенте

Выборный конгресс IWF пройдет с 20 по 21 декабря в Ташкенте. С 7 по 17 декабря столица Узбекистана примет чемпионат мира по тяжелой атлетике.

"Я выдвинулся на руководящие посты в IWF. Баллотируюсь на должности президента, вице-президента и члена исполкома", - сказал Агапитов.

Как сообщал ранее ТАСС, три представителя ФТАР будут претендовать на места в различных комитетах IWF. Александр Кишкин баллотируется в технический комитет, Дмитрий Черногоров - в тренерско-исследовательский комитет, Сергей Серебряков - в медицинский.

Агапитову 51 год, он возглавляет ФТАР с 2016 года. В мае 2017 года он был избран в исполком IWF. В настоящее время Агапитов также является исполняющим обязанности президента Европейской федерации тяжелой атлетики (EWF).

15 апреля 2020 года исполком IWF принял отставку венгра Тамаша Аяна, который возглавлял федерацию с 2000 года. Независимая комиссия во главе с Ричардом Маклареном выявила факты коррупции в международной федерации, направленные на сокрытие положительных результатов допинг-проб спортсменов. В октябре того же года исполком IWF назначил исполняющим обязанности главы организации британца Майка Ирани. На этом посту он сменил американку Урсулу Папандреа, которая временно возглавила федерацию после ухода Аяна.