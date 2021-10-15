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КХЛ

Хоккеист Рылов покинул московский "Спартак"

Контракт с 36-летним защитником расторгнут по соглашению сторон
Яков Рылов Михаил Александров/ТАСС
Описание
Яков Рылов
© Михаил Александров/ТАСС

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Защитник Яков Рылов покинул московский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Спартак". Об этом сообщает пресс-служба команды.

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Отмечается, что контракт с 36-летним защитником расторгнут по соглашению сторон.

Рылов выступал за "Спартак" с мая 2019 года, всего он провел за клуб 125 матчей в регулярных чемпионатах КХЛ, в которых набрал 56 (11 шайб + 45 результативных передач) очков. В разное время Рылов выступал за московское "Динамо", ЦСКА, нижнекамский "Нефтехимик", казанский "Ак Барс" и магнитогорский "Металлург".

Защитник является чемпионом России по хоккею сезона-2004/05, также в его активе победа в Кубке Шпенглера (2008). В составе молодежной сборной России он стал серебряным призером чемпионата мира 2005 года. В том же году он был признан лучшим новичком сезона в чемпионате России.

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