"Заполярные игры" отменили в Воркуте второй год подряд из-за пандемии

СЫКТЫВКАР, 15 октября. /ТАСС/. Администрация заполярной Воркуты отменила проведение XXII Всероссийской спартакиады народов Севера России "Заполярные игры" памяти Игоря Шпектора. Игры отменены из-за ухудшения эпидемической ситуации по настоянию управления Роспотребнадзора по региону и Минспорта Коми, они не проводятся из-за пандемии второй год подряд, сообщили ТАСС в мэрии Воркуты в пятницу.

Игры планировалось провести в Воркуте с 27 октября по 6 ноября.

"Заполярные игры" отменены и в этом году из-за ухудшения эпидемиологической ситуации. Соответствующие предписания получены от Минспорта республики и регионального управления Роспотребнадзора, проводились совещания. Конечно, подготовка к играм велась, вся конкурсная документация была подготовлена. Информационные письма-приглашения городам-участникам разослать не успели", - рассказали ТАСС в администрации Воркуты.

"Заполярные игры" по 16 видам спорта - знаковое мероприятие для Республики Коми и России, которое проводится ежегодно на протяжении более 20 лет с 1999 года. В этом году игры планировались в рамках председательства России в Арктическом совете в 2021-2023 годах. В прошлые годы игры привлекали до 1 700 участников из более 30 северных городов. В 2017 году спортсмены состязались в 17 видах спорта - хоккей с шайбой, автомобильный спорт, бокс, дзюдо, лыжные гонки, пулевая стрельба, плавание, художественная гимнастика, волейбол, баскетбол, гиревой спорт, мини-футбол, греко-римская борьба, тхэквондо WTF, шахматы, карате киокусинкай и тхэквондо ITF.