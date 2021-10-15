Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Ласицкене провела первую тренировку после отпуска

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Победительница Олимпийских игр в Токио в прыжках в высоту Мария Ласицкене начала подготовку к зимнему сезону. Об этом ТАСС сообщил тренер спортсменки Геннадий Габрилян.

Мария Ласицкене: слышу "олимпийская чемпионка" и все еще думаю, что обращаются к другому

"Сегодня у Маши была первая тренировка, она занималась ОФП (общефизической подготовкой - прим. ТАСС). Пока она будет тренироваться самостоятельно, находясь на постоянной связи со мной. Так мы работаем уже на протяжении нескольких последних лет. А в начале ноября мы встретимся в Прохладном, где у нее уже будут прыжковые тренировки и специальная физическая подготовка", - сказал Габрилян.

Главным стартом зимнего сезона будет чемпионат мира в помещении, который пройдет в Белграде с 18 по 20 марта 2022 года.

"Все будет зависеть от состояния спортсменки. Но пока я планирую максимальное участие в предваряющих чемпионат мира в Белграде зарубежных стартах, если они будут. Все как обычно", - добавил тренер.

В начале сентября Ласицкене стала победительницей финала Бриллиантовой лиги, установив лучший результат сезона в мире (2,05 метра).