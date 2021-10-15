У российских штангистов пять лет нет положительных допинг-тестов на международных турнирах

Ранее Агапитов сообщил ТАСС, что будет участвовать в выборах на должность президента Международной федерации тяжелой атлетики (IWF). Он считает, что опыт России может помочь организации.

ТАСС, 15 октября. Российские тяжелоатлеты на протяжении пяти лет сдают только отрицательные допинг-пробы на всех международных стартах. Об этом в интервью порталу EU Today заявил президент Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов.

"На протяжении последних пяти лет мы не сдаем положительные допинг-пробы на всех международных соревнованиях. Права российских тяжелоатлетов на интернациональном уровне были полностью восстановлены. ФТАР оказалась единственной, кто продемонстрировал миру способность выявлять причины кризиса и решать проблемы. Только тот, кто прошел такой длинный путь, знает, что делать", - сказал Агапитов.

"IWF нуждается в глубокой реформе, как и ее антидопинговая программа. На самом деле в мире уже создана управляемая система допинга, если мы хотим бороться с этим, мы должны изменить правила: мотивировать национальные федерации и, конечно, чистые страны не использовать допинг. IWF должна быть полностью обновлена - работа должна быть поручена профессионалам, которые смогут мотивировать национальные федерации бороться с допингом. Международный олимпийский комитет должен понимать, что тяжелая атлетика не дискредитирует олимпийское движение, но будет еще больше подчеркивать объединяющую роль спорта", - добавил он.

Также Агапитов рассказал о своем видении системы наказания пойманных на допинге атлетов. "Национальным федерациям следует предоставить дополнительные полномочия в борьбе с допингом, возможно, даже право инициировать тестирование собственных спортсменов. Штрафы за "грязных" спортсменов на международных соревнованиях должны быть увеличены, тогда федерации были бы еще более мотивированы отсеивать спортсменов, употребляющих допинг перед крупными соревнованиями", - заявил он.

"Тем не менее, какова бы ни была ситуация, вина федерации в провале антидопинговой программы должна быть доказана. Если мы замечаем пять-шесть положительных допинг-проб у страны в год, необходимо провести расследование, а затем ввести санкции. Решение комиссии по санкциям должно носить консультативный характер и подлежать утверждению исполкомом IWF", - заявил Агапитов.

Проблемы тяжелой атлетики

В декабре 2020 года Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение сократить программу соревнований по тяжелой атлетике на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже после выхода расследования независимой комиссии во главе с Ричардом Маклареном, которое выявило факты коррупции в IWF, направленные на сокрытие положительных результатов допинг-проб спортсменов.

8 августа сессия МОК делегировала исполкому организации полномочия по исключению видов спорта из олимпийской программы, что повышает риск скорого исключения тяжелой атлетики. МОК неоднократно высказывал недовольство процессом реформирования IWF, угрожая исключить вид спорта из соревновательной программы Игр.

Из-за допингового скандала сборная России пропустила Олимпиаду в Рио-де-Жанейро в 2016 году, а также чемпионат мира в Анахайме в 2017 году.