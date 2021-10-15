СМИ: футболист "Манчестер Юнайтед" Погба может перейти в "Барселону"

ТАСС, 15 октября. Испанский футбольный клуб "Барселона" может подписать контракт с полузащитником английского "Манчестер Юнайтед" и сборной Франции Полем Погба. Об этом сообщает телеканал ESPN.

Агент 28-летнего игрока Мино Райола предложил "Барселоне" подписать контракт с полузащитником на правах свободного агента следующим летом. Однако каталонский клуб не принял окончательного решения по переходу француза из-за большой заработной платы футболиста.

Также в заключении соглашения с Погба заинтересованы итальянский "Ювентус", французский ПСЖ, испанский "Реал" и несколько клубов Английской премьер-лиги.

Погба выступает за "Манчестер Юнайтед" с 2016 года. Полузащитник провел за английский клуб 215 матчей, забил 38 мячей и отдал 49 результативных передач. Ранее Погба провел в "Манчестер Юнайтед" сезон-2011/12, а с 2012 по 2016 год француз играл за "Ювентус". В составе национальной команды Франции футболист стал чемпионом мира 2018 года, серебряным призером чемпионата Европы (2016), победителем Лиги наций (2021), за сборную Погба выходил на поле в 89 матчах и забил 11 мячей.