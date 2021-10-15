Российские легкоатлеты начали подготовку к новому сезону

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Сборная России по легкой атлетике начала готовиться к новому сезону. Как ТАСС сообщила пресс-атташе Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Алла Глущенко, на первые осенние сборы приехали более ста спортсменов.

"С 12 октября на базе спортивного комплекса "Юность" в Адлере готовятся к сезону метатели, многоборцы, спринтеры и прыгуны. На кисловодской базе "Юг Спорт" сейчас тренируются спортсмены из группы выносливости и два прыгуна в высоту, в сочинском "Юг Спорте" собрались представители спринта и группы прыжков. В настоящее время на сборах находятся более ста легкоатлетов", - сказала Глущенко.

Главным международным стартом зимнего сезона станет чемпионат мира в помещении, который пройдет в Белграде с 18 по 20 марта 2022 года. Зимний чемпионат страны по легкой атлетике пройдет в Москве с 25 по 27 февраля.

Как сообщал ранее ТАСС тренер Геннадий Габрилян, 15 октября начала подготовку к зимнему сезону олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Мария Ласицкене. Прыгунья с шестом Анжелика Сидорова, выигравшая на Играх в Токио серебряную награду, по словам ее личного тренера Светланы Абрамовой, приступит к полноценным тренировкам на следующей неделе.

Ласицкене и Сидорова в начале сентября стали победительницами финала Бриллиантовой лиги в Цюрихе с лучшими результатами сезона в мире (2,05 метра и 5,01 метра соответственно).