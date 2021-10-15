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Футбол в Испании

СМИ: обладатель "Золотого мяча" Модрич хочет продлить контракт с "Реалом"

Хорват выступает за мадридский клуб с 2012 года

ТАСС, 15 октября. Полузащитник сборной Хорватии и испанского футбольного клуба "Реал" Лука Модрич хочет продолжить выступать за мадридскую команду. Об этом сообщает портал Goal.

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В мае хорват продлил контракт с "Реалом" на один год. Модрич хочет продолжить играть в клубе в 2022 году и попасть на чемпионат мира в Катаре. Стороны еще не начали обсуждать контракт. Если игрок и клуб не придут к соглашению, Модрич будет искать варианты в США, Катаре или других испанских командах.

Модричу 36 лет, он выступает за "Реал" с 2012 года. Вместе с командой он дважды становился чемпионом Испании, один раз - обладателем Кубка Испании, трижды - обладателем cуперкубка страны и Суперкубка УЕФА, по четыре раза футболист выигрывал Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира. В 2018 году Модрич получил "Золотой мяч" - приз, вручаемый лучшему игроку года. В составе сборной Хорватии он дошел до финала чемпионата мира в России, где команда уступила команде Франции.

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