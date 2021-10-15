Тренер объяснил отсутствие Поршнева на сборе биатлонной сборной в Алдане

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Бронзовый призер чемпионата мира 2019 года в эстафете Никита Поршнев по согласованию со старшим тренером национальной команды Юрием Каминским скорректировал программу подготовки к сезону, до середины ноября он будет готовиться в составе команды Ханты-Мансийского автономного округа. Об этом ТАСС сообщил тренер региональной сборной Сергей Белозеров.

Поршнев отсутствует на тренировочном сборе национальной команды в Алдане, который начался 11 октября.

"Мы с Юрием Михайловичем наметили программу с учетом участия Поршнева в летнем чемпионате России, но реализовать ее удалось только в тренировочном плане, в соревновательном - нет. Незадолго до старта он заболел - простыл, поэтому решили не рисковать", - сказал тренер.

Летний чемпионат России прошел с 23 по 26 сентября в Тюмени. Во время соревнований состоялся тренерский совет, на котором были утверждены критерии отбора в национальную команду не первые международные старты. В контрольных стартах будет разыграно только одно место на Кубок мира, Поршнев не попал в число пяти биатлонистов, которые попали в команду без отбора. "Критерии утвердили, все понятно, поэтому решили действовать так, - пояснил Белозеров. - Пришли к выводу, что он продолжит подготовку до отборочных стартов в составе команды ХМАО".

Контрольные соревнования мужской сборной пройдут в середине ноября в Ханты-Мансийске. Старт международному зимнему сезону будет дан в конце ноября, первые этапы Кубка мира и Кубка IBU примет Швеция.