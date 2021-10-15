Футбольная ассоциация стран Северной Европы выступила против проведения ЧМ раз в два года

ТАСС, 15 октября. Футбольная ассоциация стран Северной Европы раскритиковала предложение о проведении чемпионата мира по футболу раз в два года. Заявление организации приводит пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Карпин выступил против проведения чемпионата мира по футболу раз в два года

Ранее президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявлял о намерении организации до конца года принять решение о проведении чемпионата мира каждые два года. Инфантино отмечал, что такое решение позволит четко определить календарь турниров клубов и сборных. С такой инициативой ранее выступил бывший главный тренер английского "Арсенала", ныне руководитель отдела ФИФА по глобальному развитию футбола Арсен Венгер после анализа международного календаря. В настоящее время чемпионат мира проходит раз в четыре года.

"Футбольная ассоциация стран Северной Европы решительно выступает против идеи проведения чемпионата мира по футболу раз в два года. Мы против этой идеи, потому что чемпионат Европы будет вытеснен из внимания общественности и СМИ, это решение радикально изменит футбольную экосистему, в которой футбольные организации согласовывают международный календарь матчей, окна для турниров и так далее", - говорится в сообщении ассоциации.

"Это может в корне сделать невозможным продолжение нашей нынешней модели национальных турниров и матчей национальных сборных. Мы не можем ожидать, что клубы отпустят игроков на чемпионаты мира по футболу, проводимые раз в два года. Предлагаемые радикальные изменения чемпионатов мира имеют огромные последствия для футбольного сообщества, такие изменения должны производиться по договоренности между сторонами, а не в спешке", - отмечается в релизе.

14 сентября УЕФА и 55 европейских ассоциаций попросили ФИФА организовать специальную встречу, чтобы получить возможность озвучить обеспокоенность влиянием таких планов. УЕФА и 55 европейских ассоциаций до сих пор не получили от ФИФА ответа на данный запрос.

В Футбольную ассоциацию стран Северной Европы входят федерации футбола Дании, Исландии, Норвегии, Фарерских островов, Финляндии и Швеции.