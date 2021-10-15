Комиссар НХЛ Беттмэн прокомментировал погоню Овечкина за рекордом Гретцки

В четверг Овечкин оформил дубль в ворота "Нью-Йорк Рейнджерс" и вышел на чистое пятое место по количеству шайб в регулярных чемпионатах НХЛ, обойдя Марселя Дионна. На счету россиянина 732 шайбы, в активе канадца 731 гол. Первое место занимает Гретцки (894 шайбы), далее идут Горди Хоу (801), Яромир Ягр (766) и Бретт Халл (741).

"Рекорды бьют в спорте, такое случается, - сказал Беттмэн. - Тем не менее, что отличает погоню Овечкина за Гретцки, так это то, что рекорд долгое время считался неприкосновенным. Неизвестно, сможет ли Овечкин забивать в среднем 33 гола за пять лет действующего контракта, чтобы побить рекорд. Но сам факт, что он сделал это возможным, является свидетельством того, насколько он невероятный игрок".

Овечкину 36 лет, россиянин был задрафтован "Вашингтоном" в 2004 году под общим первым номером, за столичный клуб он выступает с 2005 года. Нападающий трижды становился самым ценным игроком регулярного чемпионата, девять раз - лучшим снайпером, трижды завоевывал приз "Тед Линдсей эворд", который вручается лучшему хоккеисту сезона по мнению игроков, и один раз - "Арт Росс трофи" (приз лучшему бомбардиру регулярного чемпионата), в 2018 году Овечкин с "Вашингтоном" выиграл Кубок Стэнли. В составе сборной России он трижды становился чемпионом мира, в активе форварда также две серебряные и четыре бронзовые награды мировых первенств.