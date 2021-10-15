Стал известен список номинантов на премию лучшему игроку Европы до 21 года

ТАСС, 15 октября. Обнародован список из 20 претендентов на награду Golden Boy, вручаемую лучшему игроку Европы до 21 года. Имена номинантов опубликовала итальянская газета Tuttosport .

В число претендентов на награду вошли: Эдуарду Камавинга, Родриго (оба - "Реал", Испания), Букайо Сака ("Арсенал", Англия), Джуд Беллингем, Джованни Рейна (оба - дортмундская "Боруссия", Германия), Мэйсон Гринвуд ("Манчестер Юнайтед", Англия), Джамал Мусиала ("Бавария", Германия), Гави ("Барселона", Испания), Брайан Хиль ("Тоттенхэм", Англия), Карим Адейеми ("Зальцбург", Австрия), Райан Гравенберх, Юрриен Тимбер (оба - "Аякс", Нидерланды), Даниэль Мальдини ("Милан", Италия), Флориан Вирц ("Байер", Германия), Вильям Салиба ("Марсель", Франция), Роберто Пикколи ("Аталанта", Италия), Педри ("Барселона", Испания), Нуну Мендеш (ПСЖ, Франция), Ереми Пино ("Вильярреал", Испания), Шарль де Кетеларе ("Брюгге", Бельгия).

Премия Golden Boy была учреждена газетой Tuttosport в 2003 году, она вручается ежегодно футболисту в возрасте младше 21 года, выступающему в высшем дивизионе одного из европейских чемпионатов. В 2020 году обладателем награды стал норвежский форвард дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд. В топ-80 номинантов на премию текущего года входил грузинский полузащитник казанского "Рубина" Хвича Кварацхелия.