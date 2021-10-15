Агент Кравцова заявил, что более 20 команд выразили заинтересованность в хоккеисте

ТАСС, 15 октября. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" Виталий Кравцов попросил обменять его в другую команду и уже рассматривает более 20 вариантов перехода. Об этом сообщил агент хоккеиста Дэн Мильштейн, комментарий которого приводится на странице вещателя НХЛ "Вконтакте".

Кравцов проходил предсезонный сбор с "Нью-Йорк Рейнджерс" и по его итогам был отправлен в команду Американской хоккейной лиги "Хартфорд Вулф Пэк".

"Мы попросили обмен и сейчас работаем над тем, чтобы найти Виталию новую команду, - заявил Мильштейн. - Время покажет, останется ли он в Америке. У нас есть более 20 заинтересованных команд. Все упирается в то, что устроит "Рейнджерс", чтобы отдать Виталия, который был задрафтован в топ-10 на драфте НХЛ".

Кравцову 21 год, он был выбран под общим девятым номером на драфте НХЛ 2018 года командой "Нью-Йорк Рейнджерс", за которую впервые сыграл в прошлом сезоне. Всего в НХЛ нападающий провел 20 матчей, в которых забросил две шайбы и отдал две результативные передачи очка. В Континентальной хоккейной лиге Кравцов выступал за "Трактор".