Изменения правил обгона в лыжных гонках могут быть одобрены в начале ноября

МОСКВА, 15 октября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Предложения о внесении изменений в правила соревнований, в том числе правила обгона в лыжных гонках, будут обсуждаться на заседании совета Международной федерации лыжного спорта (FIS) в начале ноября. Об этом ТАСС сообщили в организации.

Предложения о внесении изменений в правила обгона были сформулированы 1 октября на заседании комитета FIS. Но на состоявшемся затем заседании совета FIS они не обсуждались.

"Все предложения технических комитетов FIS должны быть одобрены на следующем заседании совета FIS, которое состоится в начале ноября. Если предположить, что они будут одобрены, то вступят в силу в предстоящем сезоне", - сообщили в FIS.

Необходимость в пересмотре правил обгона возникла после двух громких скандалов, которые произошли в прошлом сезоне. К обоим оказался причастен двукратный победитель Кубка мира Александр Большунов: на соревнованиях в Лахти российский лыжник в борьбе за медаль столкнулся с финном Йони Мяки, на чемпионате мира в Оберстдорфе - с норвежцем Йоханнесом Клебо. В обоих случаях стороны остались недовольны судейскими решениями, поскольку иначе трактовали действующие правила.

В предложенных изменениях правил обгона говорится, что право выбирать траекторию движения должно принадлежать лидирующему лыжнику, однако он должен учитывать действия ближайших преследователей. Если лыжники идут параллельно, то в случае создания помех они должны нести одинаковую ответственность.

Тренер сборной России Юрий Бородавко, под чьим руководством тренируется Большунов, считает, что предложенные изменения только ухудшат ситуацию, поскольку по-прежнему допускают двоякую трактовку правил.