ФИФА сообщила об эвакуации из Афганистана 100 человек, включая футболисток

НЬЮ-ДЕЛИ, 15 октября. /ТАСС/. Международная федерация футбола (ФИФА) эвакуировала из Афганистана почти 100 человек, в том числе футболисток, по итогам переговоров, которые велись при поддержке Катара. Об этом организация сообщила в пятницу на своем сайте.

"ФИФА может подтвердить, что после сложных переговоров она при поддержке Катара эвакуировала из Афганистана почти 100 членов футбольной семьи, включая игроков-женщин", - говорится в сообщении. ФИФА поблагодарила власти эмирата за помощь в проведении дискуссий и организации безопасного перелета "людей, которые, как считается, подвергались наибольшему риску", чартерным рейсом авиакомпании Qatar Airways из Кабула в Доху.

ФИФА отметила, что подготовка к эвакуации велась с августа и работа в этом направлении будет продолжена, чтобы обеспечить безопасный вывоз из Афганистана спортсменов в будущем.

В начале сентября заместитель главы комиссии по культуре радикального афганского движения "Талибан" (запрещено в РФ) Ахмадулла Васик заявил, что женщины в Афганистане не будут заниматься многими видами спорта, поскольку могут попасть на фотографии и видеозаписи, "а затем люди будут это смотреть". Ислам, по его словам, не позволяет женщинам заниматься спортом, если некоторые части их тела "могут быть обнажены". Васик тогда добавил, что женщинам в Афганистане позволено выходить на улицу только по мере необходимости, а спорт "необходимостью не считается".

В конце сентября новостной сайт Indiatimes сообщил, что девушки из юношеской сборной Афганистана по футболу (от 14 до 16 лет) нашли убежище в Португалии.