Матыцин: РУСАДА полностью независимо в своей работе

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) является полностью независимым в своей работе. Об этом на заседании правительственной комиссии по вопросам Международной конвенции о борьбе с допингом в спорте заявил министр спорта Олег Матыцин, комментарий которого приводит пресс-служба ведомства.

"Мы неизменно исходим из того, что РУСАДА является полностью независимым в своей работе. При этом министерство готово оказывать содействие РУСАДА в выполнении агентством своих обязательств в рамках плана по восстановлению. Эти вопросы подробно обсуждались в ходе моей встречи с президентом Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольдом Банькой в сентябре в Стамбуле", - заявил Матыцин.

РУСАДА в начале июня получило от WADA план восстановления статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу, которого РУСАДА лишилось в декабре 2020 года после решения Спортивного арбитражного суда (CAS). План должен быть реализован до середины декабря 2022 года. В декабре 2020 года CAS утвердил санкции в отношении российского спорта, приняв сторону WADA в его споре с РУСАДА. Российские спортсмены до декабря 2022 года на Олимпийских и Паралимпийских играх и чемпионатах мира будут выступать без флага и гимна страны.