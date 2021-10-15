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Допинг в спорте

Матыцин: РУСАДА полностью независимо в своей работе

Министр спорта отметил, что ведомство готово оказывать содействие агентству в выполнении обязательств в рамках плана по восстановлению
Министр спорта РФ Олег Матыцин Донат Сорокин/фотохост-агентство ТАСС
Описание
Министр спорта РФ Олег Матыцин
© Донат Сорокин/фотохост-агентство ТАСС

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) является полностью независимым в своей работе. Об этом на заседании правительственной комиссии по вопросам Международной конвенции о борьбе с допингом в спорте заявил министр спорта Олег Матыцин, комментарий которого приводит пресс-служба ведомства.

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"Мы неизменно исходим из того, что РУСАДА является полностью независимым в своей работе. При этом министерство готово оказывать содействие РУСАДА в выполнении агентством своих обязательств в рамках плана по восстановлению. Эти вопросы подробно обсуждались в ходе моей встречи с президентом Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольдом Банькой в сентябре в Стамбуле", - заявил Матыцин.

РУСАДА в начале июня получило от WADA план восстановления статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу, которого РУСАДА лишилось в декабре 2020 года после решения Спортивного арбитражного суда (CAS). План должен быть реализован до середины декабря 2022 года. В декабре 2020 года CAS утвердил санкции в отношении российского спорта, приняв сторону WADA в его споре с РУСАДА. Российские спортсмены до декабря 2022 года на Олимпийских и Паралимпийских играх и чемпионатах мира будут выступать без флага и гимна страны.

Теги
ДопингМатыцин, Олег Васильевич
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