Гран-при России "Формулы-1" сезона 2022 года пройдет с 23 по 25 сентября

ТАСС, 15 октября. Российский этап чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" сезона 2022 года пройдет в Сочи с 23 по 25 сентября. Об этом сообщает пресс-служба чемпионата.

ВТБ Гран-при России в последний раз состоится в Сочи, с 2023 года этап будет проходить на автодроме "Игора драйв" в Ленинградской области.

Календарь сезона 2022 года включает в себя рекордные 23 этапа, в 2020 и 2021 годах руководство "Формулы-1" также планировало организовать 23 Гран-при, но каждый раз этому мешала пандемия коронавируса, из-за которой приходилось менять расписание чемпионата.

Стартует сезон этапом в Бахрейне (18-20 марта), дебютирует в календаре второй Гран-при в США, который состоится в Майами (6-8 мая), еще один этап в Штатах запланирован на 21-23 октября в Остине. Этап в Азербайджане пройдет 10-12 июня в Баку, завершится чемпионат Гран-при Абу-Даби (18-20 ноября).