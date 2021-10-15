Исмаилова и Минеева оштрафуют на полмиллиона рублей, если члены их команд нарушат порядок

СОЧИ, 15 октября. /ТАСС/. Бойцы Магомед Исмаилов и Владимир Минеев будут оштрафованы на 500 тысяч рублей в случае нарушения порядка членами их команд. Об этом журналистам заявил президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев, отвечая на вопрос ТАСС.

Бойцы проведут реванш 16 октября в рамках турнира AMC Fight Nights.

"Предлагаю оштрафовать бойцов на 500 тысяч рублей, если кто-то из их команды выпрыгнет в клетку, нарушив таким образом порядок. Нам здесь не нужен зоопарк", - сказал Гаджиев.

Исмаилов и Минеев провели первый бой в 2018 году, тогда он завершился ничьей. Впоследствии они неоднократно встречались на различных мероприятиях, периодически устраивая потасовки.