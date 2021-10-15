Матч "Спартака" в Лиге Европы начнется с минуты молчания в память о трагедии 1982 года

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Матч третьего тура группового раунда футбольной Лиги Европы между московским "Спартаком" и английским "Лестером" начнется с минуты молчания в память о жертвах трагедии, произошедшей 20 октября 1982 года в "Лужниках". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Спартака".

20 октября 1982 года на матче 1/16 финала Кубка УЕФА между "Спартаком" и нидерландским "Харлемом" на стадионе "Лужники" произошла давка, в которой погибли 66 болельщиков.

Матч между "Спартаком" и "Лестером" пройдет 20 октября в Москве. "Спартак" занимает в группе С третье место с 3 очками, лидирует польская "Легия" (6), третьим идет итальянский "Наполи" (1), четвертым - "Лестер" (1).