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ММА

Боец Исмаилов шуткой ответил на вопрос об употреблении допинга

В субботу он проведет поединок с Владимиром Минеевым
Магомед Исмаилов Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Магомед Исмаилов
© Валерий Шарифулин/ТАСС

СОЧИ, 15 октября. /ТАСС/. Боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов отшутился, отвечая на вопрос об употреблении запрещенных препаратов. Пресс-конференция перед боем Исмаилова с Владимиром Минеевым прошла в Сочи.

Поединок между бойцами пройдет 16 октября в рамках турнира организации AMC Fight Nights. Допинг-контроль не предусмотрен.

Отвечая на вопрос журналистов о возможном употребении запрещенных препаратов в данных условиях, Исмаилов ответил: "Да у нас двоих там букет".

Президент организации Камил Гаджиев заверил журналистов, что оба бойца в вопросах допинга чисты.

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