ЦСКА обыграл "Адмирал" в матче регулярного чемпионата КХЛ

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Московский ЦСКА со счетом 2:1 победил "Адмирал" из Владивостока в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча прошла на "ЦСКА-Арене" в Москве.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Максим Соркин (15-я минута) и Андрей Светлаков (22). У "Адмирала" отличился Рихардс Букартс (36). Дебютную игру за армейцев провел нападающий Владислав Каменев, отдавший голевую передачу.

ЦСКА поднялся на четвертое место Западной конференции, подопечные Сергея Федорова набрали 24 очка в 19 играх. "Адмирал" идет 12-м в Восточной конференции с 11 очками после 17 матчей. В следующей игре ЦСКА в гостях встретится со столичным "Спартаком" 18 октября. "Адмирал" днем ранее на выезде сыграет с минским "Динамо".