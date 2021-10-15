ЦСКА обыграл "Црвену Звезду" в матче баскетбольной Евролиги

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Московский ЦСКА со счетом 78:76 обыграл сербскую "Црвену Звезду" в матче четвертого тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги. Встреча прошла в Москве.

Самым результативным игроком у ЦСКА стал Уилл Клайберн, набравший 18 очков. У "Црвены Звезды" больше всех очков набрал Нейт Уолтерс -16.

Грузинский нападающий ЦСКА Торнике Шенгелия, признававшийся лучшим игроком второго и третьего туров Евролиги, не принимал участия в матче из-за травмы плечевого сустава. По предварительным оценкам врачей он пропустит не менее двух месяцев.

ЦСКА одержал в Евролиге три победы подряд после поражения от "Милана" в стартовом матче. Армейцы занимают пятое место в турнирной таблице. "Црвена Звезда" с двумя победами и двумя поражениями располагается на девятой строчке.

В следующем туре ЦСКА дома встретится с греческим "Олимпиакосом" 22 октября. "Црвена Звезда" в этот же день примет германский клуб "Альба".