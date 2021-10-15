Всероссийский мастерский турнир по ММА состоится в Нальчике

НАЛЬЧИК, 15 октября. /ТАСС/. Коронавирусные ограничения внесли коррективы в проведение Всероссийского мастерского турнира по смешанным единоборствам (ММА), который пройдет 16-17 октября в Нальчике. Об этом ТАСС сообщил президент федерации ММА Кабардино-Балкарии (КБР) Мартин Афашагов.

"Всероссийский мастерский турнир по смешанным боевым единоборствам памяти первого президента КБР Валерия Мухамедовича Кокова в этом году проводится в девятый раз. Каждый год на турнир приезжает более 100 человек из 20 регионов. В этом году из-за ограничений количество участников будет ограничено, поэтому приедут только лучшие спортсмены, прошедшие у себя в регионе жесткий отбор. Из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции и с учетом введенных ограничений соревнования состоятся без зрителей и со строгим соблюдением всех требований Роспотребнадзора", - рассказал Афашагов.

В соревнованиях примут участие спортсмены старше 18 лет, не имеющие контрактов с основными лигами ММА и не являющиеся чемпионами или бывшими чемпионами этих лиг. Победители турнира станут мастерами спорта России и получат чемпионские пояса. Соревнования состоятся в Универсальном спорткомплексе Нальчика. Следить за турниром можно будет на странице Союза ММА России во "ВКонтакте", финальные схватки будут транслироваться на телеканале "Бокс ТВ" и на его канале в YouTube.

В 2021 году первому президенту КБР Кокову, памяти которого посвящен турнир, исполнилось бы 80 лет, и этому факту организаторы уделят особое внимание.