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Единая лига ВТБ

Итудис надеется, что баскетболист Фарид дебютирует за ЦСКА в ближайшем матче

Бывший игрок клубов НБА подписал с армейцами контракт на два месяца с возможностью продления до конца сезона

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Новичок баскетбольного клуба ЦСКА американец Кеннет Фарид может дебютировать в матче Единой лиги ВТБ в Перми против местной "Пармы" 18 октября. Об этом журналистам рассказал главный тренер армейцев Димитрис Итудис.

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Чемпион мира 2014 года, выступавший за три клуба Национальной баскетбольной ассоциации, Фарид подписал с армейцами контракт на два месяца с возможностью продления до конца сезона.

"Фарид прилетел сегодня буквально во время игры [с "Црвеной Звездой"]. Завтра пройдет углубленное медобследование, и мы надеемся, что он присоединится к команде на тренировке, - сказал Итудис. - Нам хотелось бы увидеть его в матче с "Пармой" на выезде в понедельник. Мои ассистенты отправили ему уже набор комбинаций, он их уже изучал".

Специалист выразил надежду, что Фарид быстро адаптируется к игре команды. "Мы ожидаем от него, что он поскорее втянется в нашу систему, поймет, что мы делаем в защите и нападении. Он достаточно известный игрок, и он знаменит своей защитой и атлетизмом, хороший командный игрок, играет на подборе", - добавил тренер.

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