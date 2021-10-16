Итудис надеется, что баскетболист ЦСКА Шенгелия избежит операции

Во вторник Шенгелия стал самым результативным игроком армейцев с 33 очками в матче Евролиги с "Зенитом" и второй раз подряд был признан самым ценным игроком тура в Евролиге. В пятницу стало известно, что грузинский баскетболист выбыл на длительный срок из-за травмы.

"По Токо [Торнике Шенгелии] мы не поняли, что с ним случилось во время матча. После игры он особо ничего не чувствовал, проснулся на следующий день с болью в плече, и мы не знаем, чем эта боль была вызвана, - сказал Итудис. - Сейчас он более-менее двигает рукой, и мы надеемся, что серьезной травмы у него нет, он обойдется консервативным лечением. Токо старательный парень, будем пытаться вернуться в игру как можно скорее, но на его восстановление понадобится, безусловно, время".

Тренер рассказал о состоянии еще двух травмированных игроков клуба - Николы Милутинова и Мариуса Григониса. "Что касается Николы, его восстановление проходит довольно хорошо, он очень много работает с физиотерапевтами, и мы надеемся, что он довольно скоро сможет вернуться к работе. У Григониса родился сын, и он слетал в Литву, чтобы его увидеть. После этого он вернулся и сыграл с "Миланом". В той игре он получил удар в спину, после чего у него случился мышечный спазм. Дело не только в спазме, у него искривление позвоночника, что, наверное, играет свою роль, поэтому он быстро восстановиться не смог. Его восстановление идет своим чередом, и мы надеемся, что в воскресенье-понедельник он начнет тренироваться", - отметил Итудис.

Греческий специалист считает, что трудности сплотили команду. "Что касается вообще ситуации с травмированными, то мы очень много говорим о том, что из-за этих потерь у нас закалилась и объединилась команда. Для нас важно не кто отсутствует, а кто присутствует. У нас не хватает трех игроков стартовой пятерки, но те, кто есть, по-настоящему нам помогают, и мы считаем, что нам это вернется добром", - подчеркнул он.

Также тренер прокомментировал победу над сербской "Црвеной Звездой" в матче Евролиги, состоявшемся в пятницу. "В первой половине игры плохо защищались, и при всем уважении к сопернику мы слишком его уважали, не демонстрировали жесткости, не жертвовали собой в защите и не сдерживали созидательную игру соперников. "Звезда" не та команда, которая хорошо атакует, при этом в первой половине она набрала 42 очка. Третью четверть мы тоже начали довольно плохо, но потом сумели, что называется, сменить "чип": начали прессинговать, заставлять соперника совершать потери и продемонстрировали ту самую командную идентичность, о которой я уже неоднократно говорил", - сказал Итудис.