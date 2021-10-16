Итудис надеется, что баскетболист ЦСКА Шенгелия избежит операции

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Главный тренер баскетбольного клуба ЦСКА Димитрис Итудис выразил надежду, что форварду команды Торнике Шенгелии не придется делать операцию на плече. Об этом он рассказал журналистам.
Во вторник Шенгелия стал самым результативным игроком армейцев с 33 очками в матче Евролиги с "Зенитом" и второй раз подряд был признан самым ценным игроком тура в Евролиге. В пятницу стало известно, что грузинский баскетболист выбыл на длительный срок из-за травмы.
"По Токо [Торнике Шенгелии] мы не поняли, что с ним случилось во время матча. После игры он особо ничего не чувствовал, проснулся на следующий день с болью в плече, и мы не знаем, чем эта боль была вызвана, - сказал Итудис. - Сейчас он более-менее двигает рукой, и мы надеемся, что серьезной травмы у него нет, он обойдется консервативным лечением. Токо старательный парень, будем пытаться вернуться в игру как можно скорее, но на его восстановление понадобится, безусловно, время".
Тренер рассказал о состоянии еще двух травмированных игроков клуба - Николы Милутинова и Мариуса Григониса. "Что касается Николы, его восстановление проходит довольно хорошо, он очень много работает с физиотерапевтами, и мы надеемся, что он довольно скоро сможет вернуться к работе. У Григониса родился сын, и он слетал в Литву, чтобы его увидеть. После этого он вернулся и сыграл с "Миланом". В той игре он получил удар в спину, после чего у него случился мышечный спазм. Дело не только в спазме, у него искривление позвоночника, что, наверное, играет свою роль, поэтому он быстро восстановиться не смог. Его восстановление идет своим чередом, и мы надеемся, что в воскресенье-понедельник он начнет тренироваться", - отметил Итудис.
Греческий специалист считает, что трудности сплотили команду. "Что касается вообще ситуации с травмированными, то мы очень много говорим о том, что из-за этих потерь у нас закалилась и объединилась команда. Для нас важно не кто отсутствует, а кто присутствует. У нас не хватает трех игроков стартовой пятерки, но те, кто есть, по-настоящему нам помогают, и мы считаем, что нам это вернется добром", - подчеркнул он.
Также тренер прокомментировал победу над сербской "Црвеной Звездой" в матче Евролиги, состоявшемся в пятницу. "В первой половине игры плохо защищались, и при всем уважении к сопернику мы слишком его уважали, не демонстрировали жесткости, не жертвовали собой в защите и не сдерживали созидательную игру соперников. "Звезда" не та команда, которая хорошо атакует, при этом в первой половине она набрала 42 очка. Третью четверть мы тоже начали довольно плохо, но потом сумели, что называется, сменить "чип": начали прессинговать, заставлять соперника совершать потери и продемонстрировали ту самую командную идентичность, о которой я уже неоднократно говорил", - сказал Итудис.