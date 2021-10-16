"Спартак" - "Динамо" и дебют Гисдоля. Четыре матча 11-го тура РПЛ пройдут в субботу

Все проблемы за один день. РПЛ сменила президента, сохранила формат и определила вещателя

Новый глава премьер-лиги был назначен 5 октября по итогам общего собрания, ранее в тот же день в отставку ушел прежний президент РПЛ Сергей Прядкин. Выборы главы премьер-лиги состоятся 22 ноября, Хачатурянц стал единственным кандидатом.

Центральный матч тура между московскими "Спартаком" и "Динамо" начнется в 19:00 мск на "Открытие Банк Арене". Предстоящий матч станет третьим между "Спартаком" и "Динамо" в 2021 году, в прошлых встречах команды обменялись победами. В феврале бело-голубые обыграли "Спартак" в 1/8 финала Бетсити - Кубка России со счетом 2:0. Спустя месяц красно-белые, которых тогда возглавлял Доменико Тедеско, победили в гостях в рамках РПЛ (2:1).

К матчу против "Динамо" после травм восстановилась группа игроков "Спартака" - защитники Илья Кутепов и Николай Рассказов, полузащитники Роман Зобнин и Йоррит Хендрикс, а также форвард Джордан Ларссон. Однако красно-белые потеряли хавбека Наиля Умярова, который травмировался в матче отборочного раунда чемпионата Европы среди молодежных команд против сборной Литвы. У полузащитника диагностировано повреждение латеральной группы капсульно-связочного аппарата голени, на восстановление уйдет около месяца.

До конца календарного года выбыл форвард "Спартака" Эсекьель Понсе, после матча с "Ахматом" (1:0), который прошел 3 октября, три недели из-за повреждения боковой связки коленного сустава пропускает Квинси Промес. У "Динамо" из-за травм точно не сыграют защитник Диего Лаксальт и полузащитник Даниил Лесовой, открытым остается вопрос участия парагвайца Фабиана Бальбуэны, чья сборная только что играла с боливийцами в отборе на чемпионат мира. Также матч может пропустить полузащитник Денис Макаров, который из-за травмы 9 октября досрочно покинул расположение сборной России.

Возвращение "Рубина" на "Ак Барс - Арену"

Первый матч дня пройдет в Туле, в гости к местному "Арсеналу" приедет действующий чемпион России "Зенит", игра начнется в 14:00 мск. С нынешним главным тренером Миодрагом Божовичем туляки однажды обыгрывали команду из Санкт-Петербурга - в октябре 2017 года "Арсенал" выиграл на выезде со счетом 1:0.