"Спартак" - "Динамо" и дебют Гисдоля. Четыре матча 11-го тура РПЛ пройдут в субботу

ТАСС, 16 октября. Одиннадцатый тур Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) стартует 16 октября четырьмя матчами. Суббота станет первым игровым днем РПЛ при новом руководителе лиги - и. о. президента организации Ашоте Хачатурянце.
Новый глава премьер-лиги был назначен 5 октября по итогам общего собрания, ранее в тот же день в отставку ушел прежний президент РПЛ Сергей Прядкин. Выборы главы премьер-лиги состоятся 22 ноября, Хачатурянц стал единственным кандидатом.
Центральный матч тура между московскими "Спартаком" и "Динамо" начнется в 19:00 мск на "Открытие Банк Арене". Предстоящий матч станет третьим между "Спартаком" и "Динамо" в 2021 году, в прошлых встречах команды обменялись победами. В феврале бело-голубые обыграли "Спартак" в 1/8 финала Бетсити - Кубка России со счетом 2:0. Спустя месяц красно-белые, которых тогда возглавлял Доменико Тедеско, победили в гостях в рамках РПЛ (2:1).
К матчу против "Динамо" после травм восстановилась группа игроков "Спартака" - защитники Илья Кутепов и Николай Рассказов, полузащитники Роман Зобнин и Йоррит Хендрикс, а также форвард Джордан Ларссон. Однако красно-белые потеряли хавбека Наиля Умярова, который травмировался в матче отборочного раунда чемпионата Европы среди молодежных команд против сборной Литвы. У полузащитника диагностировано повреждение латеральной группы капсульно-связочного аппарата голени, на восстановление уйдет около месяца.
До конца календарного года выбыл форвард "Спартака" Эсекьель Понсе, после матча с "Ахматом" (1:0), который прошел 3 октября, три недели из-за повреждения боковой связки коленного сустава пропускает Квинси Промес. У "Динамо" из-за травм точно не сыграют защитник Диего Лаксальт и полузащитник Даниил Лесовой, открытым остается вопрос участия парагвайца Фабиана Бальбуэны, чья сборная только что играла с боливийцами в отборе на чемпионат мира. Также матч может пропустить полузащитник Денис Макаров, который из-за травмы 9 октября досрочно покинул расположение сборной России.
Возвращение "Рубина" на "Ак Барс - Арену"
Первый матч дня пройдет в Туле, в гости к местному "Арсеналу" приедет действующий чемпион России "Зенит", игра начнется в 14:00 мск. С нынешним главным тренером Миодрагом Божовичем туляки однажды обыгрывали команду из Санкт-Петербурга - в октябре 2017 года "Арсенал" выиграл на выезде со счетом 1:0.
Из-за дисквалификации матч пропустит нападающий "Зенита" Сердар Азмун, иранца удалили в предыдущем матче против "Сочи" (1:2). У хозяев из-за перебора желтых карточек не сыграет защитник Иван Новосельцев.
Потерпевший три поражения подряд "Рубин" примет "Локомотив". Это будет первая за долгое время игра РПЛ на "Ак Барс - Арене", премьер-лига разрешила стадиону принимать матчи после того, как организаторы устранили проблемы, связанные с качеством газона. Казанцы в последний раз на своем поле обыгрывали железнодорожников в конце октября 2016 года. За "Рубин" из-за травмы не сыграет крайний защитник Илья Самошников.
Игра с "Рубином" станет первой для нового главного тренера "Локомотива" Маркуса Гисдоля. О назначении немецкого специалиста стало известно 10 октября, он сменил серба Марко Николича. В Казани железнодорожники сыграют без основного вратаря Гилерме, получившего красную карточку в матче девятого тура с "Химками" (0:0). Встреча начнется в 16:30 мск.
Параллельно с матчем "Спартак" - "Динамо" пройдет встреча "Сочи" и "Ростова". В двух предыдущих встречах побеждали сочинцы. Особняком стоит игра в июне 2020 года, когда ростовчане из-за коронавируса выставили на игру футболистов молодежной команды. "Сочи" тогда отказался переносить матч и разгромил соперника со счетом 10:1.
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|10
|7
|2
|1
|22-12
|23
|2
|Динамо
|10
|6
|1
|3
|14-9
|19
|3
|Сочи
|10
|6
|0
|4
|14-10
|18
|4
|Локомотив
|10
|4
|5
|1
|13-8
|17
|5
|Краснодар
|10
|5
|2
|3
|17-9
|17
|6
|ЦСКА
|10
|5
|2
|3
|13-8
|17
|7
|Спартак
|10
|5
|1
|4
|11-8
|16
|8
|Нижний Новгород
|10
|4
|2
|4
|12-13
|14
|9
|Рубин
|10
|4
|2
|4
|13-11
|14
|10
|Крылья Советов
|10
|4
|1
|5
|12-13
|13
|11
|Ахмат
|10
|4
|0
|6
|11-16
|12
|12
|Урал
|10
|2
|3
|5
|5-13
|9
|13
|Ростов
|10
|2
|3
|5
|13-20
|9
|14
|Арсенал
|10
|2
|3
|5
|12-19
|9
|15
|Уфа
|10
|2
|2
|6
|11-17
|8
|16
|Химки
|10
|1
|5
|4
|8-15
|8