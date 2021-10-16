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Футбол в России

"Спартак" - "Динамо" и дебют Гисдоля. Четыре матча 11-го тура РПЛ пройдут в субботу

"Локомотив" под руководством немецкого специалиста встретится в гостях с казанским "Рубином", также пройдут встречи "Арсенал" - "Зенит" и "Сочи" - "Ростов"

ТАСС, 16 октября. Одиннадцатый тур Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) стартует 16 октября четырьмя матчами. Суббота станет первым игровым днем РПЛ при новом руководителе лиги - и. о. президента организации Ашоте Хачатурянце.

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Новый глава премьер-лиги был назначен 5 октября по итогам общего собрания, ранее в тот же день в отставку ушел прежний президент РПЛ Сергей Прядкин. Выборы главы премьер-лиги состоятся 22 ноября, Хачатурянц стал единственным кандидатом.

Центральный матч тура между московскими "Спартаком" и "Динамо" начнется в 19:00 мск на "Открытие Банк Арене". Предстоящий матч станет третьим между "Спартаком" и "Динамо" в 2021 году, в прошлых встречах команды обменялись победами. В феврале бело-голубые обыграли "Спартак" в 1/8 финала Бетсити - Кубка России со счетом 2:0. Спустя месяц красно-белые, которых тогда возглавлял Доменико Тедеско, победили в гостях в рамках РПЛ (2:1).

К матчу против "Динамо" после травм восстановилась группа игроков "Спартака" - защитники Илья Кутепов и Николай Рассказов, полузащитники Роман Зобнин и Йоррит Хендрикс, а также форвард Джордан Ларссон. Однако красно-белые потеряли хавбека Наиля Умярова, который травмировался в матче отборочного раунда чемпионата Европы среди молодежных команд против сборной Литвы. У полузащитника диагностировано повреждение латеральной группы капсульно-связочного аппарата голени, на восстановление уйдет около месяца.

До конца календарного года выбыл форвард "Спартака" Эсекьель Понсе, после матча с "Ахматом" (1:0), который прошел 3 октября, три недели из-за повреждения боковой связки коленного сустава пропускает Квинси Промес. У "Динамо" из-за травм точно не сыграют защитник Диего Лаксальт и полузащитник Даниил Лесовой, открытым остается вопрос участия парагвайца Фабиана Бальбуэны, чья сборная только что играла с боливийцами в отборе на чемпионат мира. Также матч может пропустить полузащитник Денис Макаров, который из-за травмы 9 октября досрочно покинул расположение сборной России.

Возвращение "Рубина" на "Ак Барс - Арену"

Первый матч дня пройдет в Туле, в гости к местному "Арсеналу" приедет действующий чемпион России "Зенит", игра начнется в 14:00 мск. С нынешним главным тренером Миодрагом Божовичем туляки однажды обыгрывали команду из Санкт-Петербурга - в октябре 2017 года "Арсенал" выиграл на выезде со счетом 1:0.

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Из-за дисквалификации матч пропустит нападающий "Зенита" Сердар Азмун, иранца удалили в предыдущем матче против "Сочи" (1:2). У хозяев из-за перебора желтых карточек не сыграет защитник Иван Новосельцев.

Потерпевший три поражения подряд "Рубин" примет "Локомотив". Это будет первая за долгое время игра РПЛ на "Ак Барс - Арене", премьер-лига разрешила стадиону принимать матчи после того, как организаторы устранили проблемы, связанные с качеством газона. Казанцы в последний раз на своем поле обыгрывали железнодорожников в конце октября 2016 года. За "Рубин" из-за травмы не сыграет крайний защитник Илья Самошников.

Игра с "Рубином" станет первой для нового главного тренера "Локомотива" Маркуса Гисдоля. О назначении немецкого специалиста стало известно 10 октября, он сменил серба Марко Николича. В Казани железнодорожники сыграют без основного вратаря Гилерме, получившего красную карточку в матче девятого тура с "Химками" (0:0). Встреча начнется в 16:30 мск.

Параллельно с матчем "Спартак" - "Динамо" пройдет встреча "Сочи" и "Ростова". В двух предыдущих встречах побеждали сочинцы. Особняком стоит игра в июне 2020 года, когда ростовчане из-за коронавируса выставили на игру футболистов молодежной команды. "Сочи" тогда отказался переносить матч и разгромил соперника со счетом 10:1.

Чемпионат России по футболу сезона-2021/22
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Зенит1072122-1223
2Динамо1061314-919
3Сочи1060414-1018
4Локомотив1045113-817
5Краснодар1052317-917
6ЦСКА1052313-817
7Спартак1051411-816
8Нижний Новгород1042412-1314
9Рубин1042413-1114
10Крылья Советов1041512-1313
11Ахмат1040611-1612
12Урал102355-139
13Ростов1023513-209
14Арсенал1023512-199
15Уфа1022611-178
16Химки101548-158

 

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