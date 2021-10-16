"Миннесота" обыграла "Анахайм" в матче НХЛ. Капризов отдал голевую передачу

В составе "Миннесоты" отличились Кевин Фиала (38-я минута), Маркус Фолиньо (60). У "Анахайма" шайбу забросил Якоб Сильверберг (21).

ТАСС, 16 октября. "Миннесота" обыграла "Анахайм" со счетом 2:1 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Российский нападающий "Миннесоты" Кирилл Капризов отметился голевой передачей в эпизоде с шайбой Фиалы. Его одноклубник Дмитрий Куликов очков не набрал.

Следующий матч "Миннесота" проведет 17 октября в гостях против "Лос-Анджелеса". "Анахайм" 19 октября на выезде сыграет с "Калгари".