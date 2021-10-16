Тренер "Ванкувера" Грин заявил, что предчувствовал гол Подколзина в матче с "Филадельфией"

"Ванкувер" выиграл у "Филадельфии" в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 5:4 по буллитам. Подколзин отличился на 23-й минуте, эта шайба стала первой для россиянина в НХЛ.

"Мы шутили с Подколзиным этим утром, я сказал ему, у меня есть предчувствие, что он забьет сегодня вечером. Это здорово видеть. Такие особенные моменты не забываются", - сказал Грин.

Подколзину 20 лет, он является воспитанником петербургского СКА, в основном составе хоккеист играл с 2018 года. В Континентальной хоккейной лиге нападающий провел 88 матчей, в которых набрал 33 очка (14 голов + 19 передач). В 2019 году форвард стал бронзовым призером молодежного чемпионата мира в составе национальной команды. На драфте НХЛ 2019 года Подколзин был выбран "Ванкувером" под общим 10-м номером.