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НХЛ

Тренер "Ванкувера" Грин заявил, что предчувствовал гол Подколзина в матче с "Филадельфией"

Россиянин забросил дебютную шайбу в НХЛ

ТАСС, 16 октября. Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Ванкувер" Трэвис Грин почувствовал, что российский форвард Василий Подколзин отметится заброшенной шайбой, за несколько часов до матча. Комментарий специалиста приводит пресс-служба НХЛ.

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"Ванкувер" выиграл у "Филадельфии" в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 5:4 по буллитам. Подколзин отличился на 23-й минуте, эта шайба стала первой для россиянина в НХЛ.

"Мы шутили с Подколзиным этим утром, я сказал ему, у меня есть предчувствие, что он забьет сегодня вечером. Это здорово видеть. Такие особенные моменты не забываются", - сказал Грин.

Подколзину 20 лет, он является воспитанником петербургского СКА, в основном составе хоккеист играл с 2018 года. В Континентальной хоккейной лиге нападающий провел 88 матчей, в которых набрал 33 очка (14 голов + 19 передач). В 2019 году форвард стал бронзовым призером молодежного чемпионата мира в составе национальной команды. На драфте НХЛ 2019 года Подколзин был выбран "Ванкувером" под общим 10-м номером.

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