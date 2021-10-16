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Футбол в Испании

СМИ: футболист Дани Алвес хочет вернуться в "Барселону"

В сентябре бразильский защитник, который выступал за "Барселону" с 2008 по 2016 год, расторг контракт с клубом "Сан-Паулу"
Дани Алвес EPA/ANDREU DALMAU
Описание
Дани Алвес
© EPA/ANDREU DALMAU

ТАСС, 16 октября. Бразильский защитник Дани Алвес изъявил желание подписать контракт с испанским футбольным клубом "Барселона" в январе. Об этом сообщает телеканал Esport3.

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По информации источника, Алвес согласен на небольшой размер заработной платы, возвращение в "Барселону" для него является приоритетным вариантом. В сентябре 38-летний футболист остался без клуба. Алвес расторг контракт с бразильским "Сан-Паулу", который представлял с 2019 года.

Защитник играл в "Барселоне" с 2008 по 2016 год, за каталонский клуб бразилец провел 391 матч, забил 21 гол и отдал 101 результативную передачу.

Также Алвес в разное время выступал за бразильскую "Баию", испанскую "Севилью", итальянский "Ювентус" и французский ПСЖ. Защитник является самым титулованным футболистом в истории, в его активе 43 трофея. Алвес становился шестикратным чемпионом Испании, двукратным чемпионом Франции, чемпионом Италии, три раза побеждал в Лиге чемпионов, дважды - в Кубке УЕФА, трижды - в Суперкубке УЕФА. В составе сборной Бразилии он по два раза выиграл Кубок конфедераций (2009, 2013) и Кубок Америки (2007, 2019), а также стал олимпийским чемпионом (2021).

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