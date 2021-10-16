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Футбол во Франции

Футболист "Монако" Головин продолжает восстанавливаться от травмы и не сыграет с "Лионом"

Полузащитник получил повреждение 3 октября в матче против "Ниццы", из-за чего был вынужден пропустить игры сборной России против команд Словакии и Словении

ТАСС, 16 октября. Российский полузащитник "Монако" Александр Головин продолжает курс восстановления после травмы. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

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3 октября в матче девятого тура чемпионата Франции против "Бордо" (3:0) Головин получил повреждение, после чего был заменен на 57-й минуте. Из-за травмы футболист пропустил октябрьские матчи сборной России против команд Словакии (1:0) и Словении (2:1).

Россиянин не сможет принять участие в матче 10-го тура чемпионата Франции против "Лиона". Также восстанавливаются от травм Сеск Фабрегас и Джибриль Сидибе.

"Монако" занимает шестое место в турнирной таблице первенства страны, набрав 14 очков. Игра против "Лиона" пройдет 16 октября.

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