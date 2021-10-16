СМИ: "Реал" предложит футболисту Погба контракт с заработной платой €14 млн в год

ТАСС, 16 октября. Испанский футбольный клуб "Реал" готов предложить полузащитнику "Манчестер Юнайтед" и сборной Франции Полю Погба контракт с заработной платой €14 млн в год. Об этом сообщает испанская газета ABC .

По информации источника, "Реал" готов выплатить Погба и его агенту Мино Райоле бонусную сумму в размере €30 млн. "Манчестер Юнайтед" также надеется на продление соглашения с французом. Английский клуб предлагает Погба пятилетний контракт с заработной платой €20 млн в год.

Ранее телеканал ESPN сообщал, что Погба может перейти в "Барселону" на правах свободного агента следующим летом. Однако каталонский клуб не может сразу принять решение по переходу из-за высоких запросов футболиста по зарплате.

Погба 28 лет, он выступает за "Манчестер Юнайтед" с 2016 года. Полузащитник провел за английский клуб 215 матчей, забил 38 мячей и отдал 49 результативных передач. Ранее Погба провел в "Манчестер Юнайтед" сезон-2011/12, а с 2012 по 2016 год француз играл за итальянский "Ювентус". В составе национальной команды Франции футболист стал чемпионом мира 2018 года, серебряным призером чемпионата Европы (2016), победителем Лиги наций (2021), за сборную Погба выходил на поле в 89 матчах и забил 11 голов.