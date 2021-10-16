Свищев: Минспорт поддержал план подготовки Федерации керлинга России к Олимпиаде

МОСКВА, 16 октября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Экспертный совет Министерства спорта РФ поддержал план подготовки российских керлингистов к Олимпийским играм 2022 года в Пекине. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев.

В начале недели состоялось заседание экспертного совета Минспорта, на котором были рассмотрены вопросы подготовки к Олимпиаде в Пекине.

"Мы получили определенные замечания по нашей деятельности и обсуждали план подготовки к Пекину. В Минспорте нас внимательно выслушали, и мы получили полную поддержку и одобрение нашей подготовки, - сказал Свищев. - Мы получили рекомендации, отчитались о планах, что нам необходимо еще купить для подготовки. Сообщили, что базовыми местами будут Новосибирск и Иркутск, а паралимпийцы, вероятно, будут готовиться в Хабаровске, и в этом направлении мы договорились с Минспортом и Олимпийским комитетом России, что будем совместно продвигать наш план".

"Что касается замечаний, то они сводились к тому, что в некоторых дисциплинах мы не выполнили наши обязательства. В дабл-миксте мы должны были быть в призерах, но по разным причинам это не исполнили. В основном особых замечаний не было, медальный план мы не обсуждали, должны его подготовить и предоставить, и для себя федерация этот план обсуждает", - добавил Свищев.

В прошлом сезоне сборные России по керлингу сумели завоевать две олимпийские лицензии - среди женских команд и впервые среди мужских. Женская сборная России в мае завоевала серебро на чемпионате мира, а мужская команда стала на аналогичном турнире четвертой. В декабре за олимпийскую лицензию поборется российская команда в дабл-миксте, которая на прошедшем в этом году чемпионате мира не сумела попасть в семерку лучших, чтобы квалифицироваться на Олимпиаду.