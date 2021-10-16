Футболист "Фиорентины" Влахович не планирует продлевать контракт с клубом

ТАСС, 16 октября. Нападающий итальянского футбольного клуба "Фиорентина" серб Душан Влахович не планирует продлевать контракт и собирается перейти в другую команду. Об этом сообщил агент Влаховича Дарио Ристич, комментарий которого приводит портал FirenzeViola.

"Душан не будет подписывать новый контракт с "Фиорентиной", - сказал Ристич. - Другой клуб, с которым у нас уже было соглашение, предлагал за Влаховича €60 млн с бонусами, но президент [Рокко] Коммиссо отказался даже выслушать нас. Он ответил, что Влахович для него как сын, он ни в коем случае не продал бы его и сделает все для продления контракта".

"Мы не хотим вести переговоры о продлении контракта с "Фиорентиной", поэтому мы не хотим разговаривать ни с кем, ни с журналистами, ни с клубом", - добавил агент.

Влаховичу 21 год, он играет за "Фиорентину" с 2018 года, его текущий контракт рассчитан до июня 2023 года. За "Фиорентину" серб провел 92 матча на разных турнирах, забил 35 голов и отдал пять результативных передач.