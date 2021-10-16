Врач отвел лыжнику Большунову две-три недели на восстановление после операции на десне

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Лидер сборной России по лыжным гонкам Александр Большунов в пятницу перенес повторную операцию на десне, после которой две-три недели вынужден будет соблюдать определенные ограничения в тренировочном процессе. Об этом ТАСС сообщил главный врач Федерации лыжных гонок России Роман Эрлихман.

В середине сентября Большунову была сделана операция на воспалившейся десне, из-за этого он был вынужден пропустить чемпионат мира по лыжероллерам в итальянском Валь-ди-Фьемме. Чемпион мира готовится к олимпийскому сезону в группе тренера Юрия Бородавко, которая завершит сбор в австрийском Рамзау 19 октября.

"Большунов уехал со сбора на несколько дней раньше запланированного, и вчера ему была сделана операция на десне на том же месте, что и месяц назад", - сказал Эрлихман. На вопрос, означает ли повторное хирургическое вмешательство, что первая операция прошла неудачно, врач ответил следующее: "Нет. Просто так протекает болезнь, потребовалось дополнительное лечение. Но ничего особенного не произошло".

"Теперь две-три недели ему придется соблюдать определенные ограничения. Решение о своем участии в первом снежном сборе в Финляндии он будет принимать совместно с тренерским штабом. Но, скорее всего, он туда поедет и будет готовиться, но в ограниченном объеме. Но в первом этапе Кубка мира и всех последующих его участие, конечно же, планируется", - заметил собеседник ТАСС.

Группа Бородавко, в которую кроме Большунова также входят Наталья Непряева, Денис Спицов, Александр Терентьев, Алексей Червоткин, Анна Грухвина, Яна Кирпиченко и Мария Истомина, планирует 27 октября отправиться в финский Муонио, где собирается провести первый снежный сбор.

Первый этап Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2021/22 начнется 26 ноября в финской Руке. Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.