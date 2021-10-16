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Хоккей с мячом

Московское "Динамо" в третий раз стало обладателем Суперкубка России по хоккею с мячом

"Динамо" обыграло "Енисей" со счетом 4:2
© Петр Ковалев/ТАСС

ТАСС, 16 октября. Московское "Динамо" со счетом 4:2 обыграло красноярский "Енисей" в матче за Суперкубок России по хоккею с мячом. Встреча состоялась в Красноярске.

Московское "Динамо" в третий раз победило в розыгрыше турнира. Столичный клуб трижды проигрывал в матчах за Суперкубок. В активе "Енисея" две победы в турнире, клуб в третий раз уступил в матче за трофей.

Чаще всех Суперкубок России выигрывал хабаровский "СКА-Нефтяник" (5). В матче за суперкубок играют победитель чемпионата России и обладатель кубка страны. "Енисей" является действующим чемпионом страны.

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Хоккей с мячом
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