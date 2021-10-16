Теннисистка Потапова сыграет в первом круге "ВТБ Кубка Кремля" с Халеп

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Российская теннисистка Анастасия Потапова встретится с бывшей первой ракеткой мира румынкой Симоной Халеп в первом круге турнира "ВТБ Кубок Кремля". Жеребьевка основной сетки женских и мужских соревнований прошла в субботу.

77-я ракетка мира Потапова является обладательницей специального приглашения (wild card) в основную сетку турнира, Халеп ранее получила wild card как представительница двадцатки сильнейших рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA), занимая 17-е место, и посеяна на турнире под восьмым номером. Россиянка Людмила Самсонова в первом круге сыграет с австралийкой Айлой Томлянович, победительница турнира в Москве 2018 года Дарья Касаткина встретится с украинкой Ангелиной Калининой, Екатерина Александрова сыграет с финалисткой турнира 2018 года Онс Жабер из Туниса (5-й номер посева), соперница Вероники Кудерметовой определится по итогам квалификации. Анастасия Павлюченкова получила четвертый номер посева и начнет выступление на турнире со второго круга, как и представительница Белоруссии Арина Соболенко (1), испанка Гарбинье Мугуруса (2) и гречанка Мария Саккари (3).

На мужском турнире первый номер посева получил действующий чемпион россиянин Андрей Рублев, второй - Аслан Карацев, третий - чемпион 2018 года Карен Хачанов, четвертый номер - представитель Сербии Филип Крайинович. Роман Сафиуллин в стартовом матче встретится с финалистом прошлого турнира французом Адрианом Маннарино, Евгений Донской сыграет с белорусом Ильей Ивашко (7). Раннее вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев снялся с соревнований.

Кубок Кремля пройдет с 16 по 24 октября во Дворце спорта "Лужники" и во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой. Первые матчи мужского и женского одиночных турниров пройдут в понедельник. Победителем турнира у мужчин в прошлом году стал Рублев, у женщин победу одержала представительница Швейцарии Белинда Бенчич.