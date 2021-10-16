Аджоев заявил, что не удивлен голом Кангвы "Зениту", так как знает его возможности

МОСКВА, 16 октября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Ничего удивительного в победном голе нападающего "Арсенала" Кингса Кангвы санкт-петербургскому "Зениту" нет, так как возможности футболиста хорошо известны. Такое мнение ТАСС высказал руководитель тульского клуба Гурам Аджоев.

"Арсенал" в 11-м туре Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) нанес поражение "Зениту" дома со счетом 2:1. Кангва забил на последней минуте основного времени матча.

"Очень яркая и эмоциональная победа, можно сказать, ради таких мгновений и существует футбол, - сказал Аджоев. - Конечно, было непросто в игре против лидера, действующего чемпиона, который к тому же потерпел поражение в предыдущем туре, но "Арсенал" показал свои лучшие качества, стремление к победе и умение добиваться результата. Благодарен всем футболистам, тренерам, болельщикам, которые поддерживали сегодня нашу команду. Мы набрали важнейшие три очка, но самое главное - это психология, те эмоции, которые так были нужны команде".

"Лучшего подарка к своему юбилею (18 октября Аджоеву исполнится 60 лет - прим. ТАСС) представить сложно. После игры зашел в раздевалку и сказал слова благодарности всей команде за этот великолепный подарок, за то настроение, которое мы получили. Что касается гола Кангвы, то он не первый сезон в команде, его потенциал и возможности нам хорошо известны, поэтому ничего удивительного в этом голе нет", - добавил Аджоев.

Глава клуба отметил, что Кангва заслужил гол своей работой на тренировках. "Вообще, сыграл сегодня очень полезно, но выделять кого-то сейчас было бы неправильно. Выиграли именно потому, что были командой и бились до последних минут", - отметил он.

"Зенит" лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 23 очка. Тульская команда расположилась на 12-м месте с 12 очками. В следующем туре "Арсенал" 23 октября на выезде встретится с "Ростовом".