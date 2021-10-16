"Локомотив" досрочно выиграл чемпионат России по футболу среди женщин

ТАСС, 16 октября. Женский футбольный клуб "Локомотив" обыграл "Краснодар" со счетом 3:0 и впервые стал победителем чемпионата России. Встреча прошла в Краснодаре.

В составе победителей отличились Марина Федорова (45-я минута), Яна Шеина (58) и Нелли Коровкина (87). Нападающая "Краснодара" Медея Жаркова получила красную карточку на 86-й минуте.

Московская команда завоевала титул за четыре тура до конца чемпионата, набрав 64 очка. "Зенит", идущий на втором месте (48 очков) и проводящий в субботу матч с клубом "Рязань-ВДВ", потерял шансы на чемпионство.

"Локомотив", основанный в 2018 году, дважды (2019, 2020) становился серебряным призером чемпионата России. Также на счету команды две победы в Кубке России (2020, 2021), в 2021 году столичный клуб стал обладателем Суперкубка России.

Чемпионат России по футболу среди женщин проводится с 1992 года. Больше всего побед на счету пермской команды "Звезда-2005", которая выигрывала турнир шесть раз. Победителем двух предыдущих розыгрышей стал московский ЦСКА.