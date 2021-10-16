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Футбол в России

"Локомотив" досрочно выиграл чемпионат России по футболу среди женщин

Команда обеспечила себе победу за четыре тура до окончания турнира

ТАСС, 16 октября. Женский футбольный клуб "Локомотив" обыграл "Краснодар" со счетом 3:0 и впервые стал победителем чемпионата России. Встреча прошла в Краснодаре.

В составе победителей отличились Марина Федорова (45-я минута), Яна Шеина (58) и Нелли Коровкина (87). Нападающая "Краснодара" Медея Жаркова получила красную карточку на 86-й минуте.

Московская команда завоевала титул за четыре тура до конца чемпионата, набрав 64 очка. "Зенит", идущий на втором месте (48 очков) и проводящий в субботу матч с клубом "Рязань-ВДВ", потерял шансы на чемпионство.

"Локомотив", основанный в 2018 году, дважды (2019, 2020) становился серебряным призером чемпионата России. Также на счету команды две победы в Кубке России (2020, 2021), в 2021 году столичный клуб стал обладателем Суперкубка России.

Чемпионат России по футболу среди женщин проводится с 1992 года. Больше всего побед на счету пермской команды "Звезда-2005", которая выигрывала турнир шесть раз. Победителем двух предыдущих розыгрышей стал московский ЦСКА.

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Российский футбол
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