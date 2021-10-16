Лига Нурмагомедова дополнительно предупредила Шлеменко и Гусейнова о санкциях за поведение

СОЧИ, 16 октября. /ТАСС/. Лига Eagle FC, владельцем которой является Хабиб Нурмагомедов, дополнительно предупредила бойцов Александра Шлеменко и Артура Гусейнова, устроивших потасовку перед боем. Об этом ТАСС рассказал президент лиги EFC Шамиль Завуров.

Бой между Шлеменко и Гусейновым пройдет 17 октября в Сочи на турнире Eagle FC. Гусейнов во время дуэли взглядов подошел вплотную к Шлеменко и уперся в него лбом. В ответ Шлеменко оттолкнул Гусейнова. Бойцов разнял сам Завуров.

"До драки бы, наверное, не дошло. Но что-то есть между ними. Артур злой, его можно понять, его оштрафовали, дали желтую карточку. Но мы все уважаем друг друга, общались после этого с обоими бойцами и еще раз объяснили, что у нас есть санкции, которые применяются ко всем, без разницы, друг или одноклубник", - сказал Завуров.

На субботней церемонии взвешивания Гусейнов не сумел уложиться в лимит весовой категории, в связи с чем отдаст сопернику часть гонорара. Спортсмен показал вес 85,6 кг при лимите средней весовой категории в 83,9 кг.

В активе Шлеменко 60 побед, 13 поражений, еще один бой признан несостоявшимся. В послужном списке Гусейнова 26 побед и 10 поражений.