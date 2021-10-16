"Локомотив" сыграл вничью с "Рубином" в первом матче под руководством Гисдоля

КАЗАНЬ, 16 октября. /ТАСС/. "Рубин" и московский "Локомотив" сыграли вничью со счетом 2:2 в матче 11-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Казани на "Ак Барс Арене".

В составе хозяев голы забили Андерс Дрейер (36-я минута) и Герман Онугха (66). У "Локомотива" отличились Федор Смолов (68) и Рифат Жемалетдинов (90+3).

"Локомотив" провел первый матч под руководством немецкого специалиста Маркуса Гисдоля, который возглавил команду 10 октября. Он сменил на этом посту серба Марко Николича. Болельщики "Локомотива", присутствовавшие на матче, вывесили баннер, на котором поблагодарили Николича на сербском языке словами "Хвала, Марко" ("Спасибо, Марко"). Николич возглавлял московский клуб с июня 2020 года, в прошлом сезоне "Локомотив" под его руководством стал обладателем Кубка России и занял третье место в турнирной таблице РПЛ.

"Локомотив" не проигрывает "Рубину" с 29 апреля 2017 года. В матчах чемпионатов России "Рубин" потерпел пять поражений, трижды команды сыграли вничью. Также железнодорожники дважды обыгрывали казанцев в Кубке России.

"Локомотив" набрал 18 очков и остался на четвертом месте турнирной таблицы, "Рубин" поднялся на восьмую строчку, в активе команды 15 очков. В следующем туре железнодорожники в Москве встретятся с "Сочи" 25 октября, до этого "Локомотив" дома в четверг сыграет с турецким "Галатасараем" в третьем туре группового этапа Лиги Европы. "Рубин" в 12-м туре на выезде сыграет с "Уфой".