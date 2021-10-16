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Футбол в России

"Локомотив" сыграл вничью с "Рубином" в первом матче под руководством Гисдоля

Встреча завершилась со счетом 2:2
Джирано Керк ("Локомотив") и Хвича Кварацхелия ("Рубин") Егор Алеев/ТАСС
Описание
Джирано Керк ("Локомотив") и Хвича Кварацхелия ("Рубин")
© Егор Алеев/ТАСС

КАЗАНЬ, 16 октября. /ТАСС/. "Рубин" и московский "Локомотив" сыграли вничью со счетом 2:2 в матче 11-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Казани на "Ак Барс Арене".

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В составе хозяев голы забили Андерс Дрейер (36-я минута) и Герман Онугха (66). У "Локомотива" отличились Федор Смолов (68) и Рифат Жемалетдинов (90+3).

"Локомотив" провел первый матч под руководством немецкого специалиста Маркуса Гисдоля, который возглавил команду 10 октября. Он сменил на этом посту серба Марко Николича. Болельщики "Локомотива", присутствовавшие на матче, вывесили баннер, на котором поблагодарили Николича на сербском языке словами "Хвала, Марко" ("Спасибо, Марко"). Николич возглавлял московский клуб с июня 2020 года, в прошлом сезоне "Локомотив" под его руководством стал обладателем Кубка России и занял третье место в турнирной таблице РПЛ.

"Локомотив" не проигрывает "Рубину" с 29 апреля 2017 года. В матчах чемпионатов России "Рубин" потерпел пять поражений, трижды команды сыграли вничью. Также железнодорожники дважды обыгрывали казанцев в Кубке России.

"Локомотив" набрал 18 очков и остался на четвертом месте турнирной таблицы, "Рубин" поднялся на восьмую строчку, в активе команды 15 очков. В следующем туре железнодорожники в Москве встретятся с "Сочи" 25 октября, до этого "Локомотив" дома в четверг сыграет с турецким "Галатасараем" в третьем туре группового этапа Лиги Европы. "Рубин" в 12-м туре на выезде сыграет с "Уфой".

Чемпионат России по футболу сезона-2021/22
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Зенит1172223-1423
2Динамо1061314-919
3Сочи1060414-1018
4Локомотив1146115-1018
5Краснодар1052317-917
6ЦСКА1052313-817
7Спартак1051411-816
8Рубин1143415-1315
9Нижний Новгород1042412-1314
10Крылья Советов1041512-1313
11Ахмат1040611-1612
12Арсенал1133514-2012
13Ростов1023513-209
14Урал102355-139
15Уфа1022611-178
16Химки101548-158

 

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