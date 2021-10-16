Семак: "Арсенал" не полил газон, чтобы нивелировать преимущества "Зенита" в матче РПЛ

ТАСС, 16 октября. Тульский "Арсенал" использовал футбольные хитрости в матче 11-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги против "Зенита", не полив поле. Об этом рассказал главный тренер команды из Санкт-Петербурга Сергей Семак, комментарий которого приводит пресс-служба клуба.

Встреча в Туле завершилась победой хозяев со счетом 2:1.

"Это футбольные хитрости, - сказал Семак. - Мяч на таком поле, несмотря на видимую идеальность, очень сильно дробит, и, конечно, это мешает команде, которая больше на мяче, которая создает, и, наоборот, помогает контратакующей команде".

Игру пропустил защитник "Зенита" Ярослав Ракицкий, в следующем матче 20 октября команда из Санкт-Петербурга дома встретится с итальянским "Ювентусом" в рамках группового этапа Лиги чемпионов. "Пока не знаю, каковы шансы Ракицкого сыграть: сейчас вернемся и будем смотреть, оценивать его состояние, насколько он будет готов. К сожалению, достаточно много пропускаем и больше внимания уделяем обороне. Плюс наши основные защитники, двое из четверки, которую вы привыкли видеть в стартовом составе, - кто-то из них сейчас травмирован, кто-то не в оптимальной форме", - отметил Семак.

"Зенит" лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 23 очка. Команда из Санкт-Петербурга впервые с 2018 года проиграла два матча подряд в чемпионате России. В десятом туре "Зенит" на своем поле уступил "Сочи" (1:2).