Игнатьев: "Рубину" не хватило концентрации в матче РПЛ против "Локомотива"

ТАСС, 16 октября. Игрокам казанского футбольного клуба "Рубин" не хватило концентрации в домашнем матче 11-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского "Локомотива". Такое мнение журналистам высказал нападающий казанской команды Иван Игнатьев.

В субботу "Рубин" сыграл вничью с "Локомотивом" со счетом 2:2. На 93-й минуте счет сравнял полузащитник "Локомотива" Рифат Жемалетдинов.

"Как может быть хороший результат, если за 30 секунд до конца сыграли вничью матч, который должны были выиграть? Нехватка концентрации, вот и все. Футбол такие вещи не прощает", - сказал Игнатьев.

"Рубин" поднялся на восьмую строчку турнирной таблицы РПЛ, в активе команды 15 очков. В следующем туре казанская команда 24 октября на выезде сыграет с "Уфой".